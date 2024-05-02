«Опустошили все»: британский министр сделал громкое заявление об Украине МИД Британии: Украина вправе бить по территории России западным оружием

Фото: МО Украины

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон считает, что у Украины есть полное право наносить удары по территории РФ западным вооружением. Он также заметил, что Лондону ради поддержки ВСУ пришлось опустошить собственные арсеналы.

У Украины есть это право. Когда Россия бьет внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя, — сказал дипломат.

По словам министра, Соединенное Королевство продолжит поддерживать Киев, ежегодно выделяя ему по 3 млрд фунтов ($3,74 млрд), пока в этом будет необходимость.

Мы только что полностью опустошили все, что мы можем, с точки зрения поставки военной техники, — сказал Кэмерон.

Ранее киевский журналист и экс-советник министра обороны Юрий Бутусов обвинил президента Украины Владимира Зеленского во всех неудачах ВСУ, которые в конечном итоге превращались в стратегические провалы. По его словам, стараниями именно украинских чиновников российские войска добились успехов, заняв в короткие сроки сразу несколько населенных пунктов. При этом сам Зеленский отказывается признавать правду, избавляясь от генералов за любую критику и негатив в докладах.