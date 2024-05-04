Российские военные оттеснили ВСУ от Белгородской области МО РФ: ВСУ отошли на значительное расстояние от границы с Белгородской областью

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы Украины значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов, сообщили в Минобороны России. Солдат с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются, передает ТАСС.

В ближайших наблюдательных пунктах наблюдаем по два-три человека, движения техники не наблюдаем, — рассказал оператор БПЛА.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные днем и ночью ведут боевую работу на всем участке границы с Украиной. Во время выполнения задач разведчики наблюдают за действиями ВСУ вблизи госграницы, выявляют скопления украинских сил, огневых точек и артиллерийских орудий.

Ранее Telegram-канал WarGonzo писал, что после полного освобождения Новомихайловки российские войска продвигаются по направлению к Парасковиевке и Константиновке. Как отмечается, линия фронта на Донецком направлении ежедневно смещается на запад. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли рассказал, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать и оставлять территории, пока ждут поступления обещанной военной помощи от США. Отмечается, что изначально новый пакет помощи был встречен с большим оптимизмом, однако в настоящий момент среди аналитиков и американских чиновников растет понимание, что он, возможно, не поможет украинской армии наступать.