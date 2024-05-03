«Ситуация мрачная»: в США усомнились, что новый пакет помощи спасет ВСУ RS: ВСУ придется отступать в ожидании военной помощи от США

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены отступать и оставлять территории, пока ждут поступления обещанной военной помощи от США, пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли. Издание констатирует ухудшение ситуации для украинских войск.

Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов , не сумев дать отпор российскому наступлению, — сообщил журналист.

Обозреватель отметил, что изначально новый пакет помощи был встречен с большим оптимизмом. Однако в настоящий момент среди аналитиков и американских чиновников растет понимание, что он, возможно, поможет в обороне, но при этом вряд ли стоит рассчитывать на изменение ситуации на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее издание The War Zone сообщало, что в Пентагоне признали провал боеприпасов класса «воздух — земля» GLSDB на Украине. По словам замглавы американского военного ведомства, эти боеприпасы, переделанные для наземного запуска, плохо зарекомендовали себя из-за работы российских систем РЭБ и других факторов. В результате ВСУ были вынуждены отказаться от них.