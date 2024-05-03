Стало известно о продвижении ВС РФ в ДНР WarGonzo: ВС РФ продвигаются в районе Парасковиевки в ДНР

После полного освобождения Новомихайловки российские войска продвигаются по направлению к Парасковиевке и Константиновке, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Как отмечается, линия фронта на Донецком направлении ежедневно смещается на запад. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По Константиновке ежедневно наносятся авиаудары, а в районе Парасковиевки с севера и юга идет постоянное давление на украинскую оборону, пишут военкоры. Освобождение Константиновки позволит начать выравнивать северный фланг до населенного пункта Победа.

Ранее корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли рассказал, что Вооруженные силы Украины вынуждены отступать и оставлять территории, пока ждут поступления обещанной военной помощи от США. Отмечается, что изначально новый пакет помощи был встречен с большим оптимизмом. Однако в настоящий момент среди аналитиков и американских чиновников растет понимание, что он, возможно, поможет в обороне, но при этом вряд ли стоит рассчитывать на изменение ситуации на поле боя в пользу ВСУ.

Бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины массово дезертируют или сдаются в плен военным российской армии. По его словам, в зоне спецоперации также можно отметить продвижение ВС РФ и методичное уничтожение личного состава ВСУ.