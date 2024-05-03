Экс-советник НАТО пожаловался на массовое дезертирство украинских военных Экс-советник НАТО: украинские бойцы массово дезертируют и сдаются в плен ВС РФ

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины массово дезертируют или сдаются в плен военным российской армии, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший советник НАТО полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо. По его словам, в зоне спецоперации также можно отметить продвижение ВС РФ и методичное уничтожение личного состава ВСУ.

Мы наблюдаем продвижение русских и методичное уничтожение ими украинских сил, но также мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения размером почти в два батальона переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен, — объяснил Бо.

Как отметил экс-советник НАТО, все больше украинцев начинают понимать, что не хотят отправляться на фронт, поэтому отказываются или вовсе бегут оттуда. Они считают правительство страны недостойным подобных жертв.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.

Американский бизнесмен Илон Маск тем временем отметил, что Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле. Так он поддержал заявление американского миллиардера Дэвида Сакса, согласно которому появляется все больше доказательств возможности того, что конфликт можно было завершить еще в 2022 году во время переговоров в турецкой столице.