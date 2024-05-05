ВСУ обстреляли несколько сел в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли села Горожанка и Новые Юрковичи в Брянской области

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли село Горожанка Суземского района и Новые Юрковичи Климовского района, информировал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших в результате инцидента не было.

По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждено одно домовладение, — отметил глава региона, комментируя удар по Горожанке.

В Новых Юрковичах атака ВСУ привела к повреждению административного здания, добавил Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте, констатировал он.

Минобороны России в субботу, 4 мая, сообщило, что украинские войска значительно отошли от границы с Белгородской областью, ситуацию в приграничной зоне круглосуточно контролируют российские операторы разведывательных дронов, обратили внимание в ведомстве. Российский военнослужащий с позывным Танкист рассказал, что в ближайших лесопосадках украинские подразделения не наблюдаются.

До этого в МО предупредили, что поразили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS ВСУ над территорией Крыма. По данным ведомства, атака на объекты на полуострове была пресечена в течение ночи.