Шесть человек погибли при атаке дронами ВСУ Белгородской области

Шесть человек погибли и свыше 30 пострадали при атаке дронов ВСУ на два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. По его данным, беспилотники атаковали машины ГК «Агро-Белгорье, в которых находились сотрудники свинокомплекса.

В Борисовском районе ВСУ с помощью БПЛА атаковали машины ГК «Агро-Белгорье», перевозившие сотрудников свинокомплекса, — говорится в сообщении.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали 35 человек, среди которых двое детей. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной области, в настоящий момент его оперируют. Других пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницы.