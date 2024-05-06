Россиянка получила осколочные ранения при взрыве беспилотника Гладков: жительница Шебекино пострадала при ударе БПЛА по частному сектору

Украинские войска атаковали окраину города Шебекино в Белгородской области беспилотным летательным аппаратом, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Дрон сдетонировал в частном жилом секторе, взрывом был поврежден забор домовладения, также одна женщина получила осколочные ранения нижней конечности.

Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения нижней конечности, — написал Гладков.

Пострадавшую женщину доставляют в областную клиническую больницу на скорой. По словам Гладкова, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее глава Белгородской области сообщил об ударе украинских беспилотников по легковому автомобилю и двум «Газелям», перевозившим людей на работу. В результате погибли шесть человек, еще 35 получили осколочные ранения различной степени тяжести, среди пострадавших двое детей.

Позднее Гладков сообщил, что украинские войска нанесли второй за утро удар по гражданскому транспорту в Белгородской области. Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль во время движения в районе села Березовка, травмы получил один человек.