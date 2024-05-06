ВСУ второй раз за утро ударили по гражданскому автомобилю под Белгородом Гладков: один человек пострадал во время повторной атаки дрона ВСУ по легковушке

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли второй за утро 5 мая удар дроном-камикадзе по гражданскому транспорту в Борисовском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Легковой автомобиль был атакован во время движения на участке автодороги в районе села Березовка. Пострадал один человек, он госпитализирован.

Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. <...> По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности, — сообщил губернатор.

Ранее в понедельник, 5 мая, украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу. Власти региона сообщили о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, его экстренно доставили на операцию. Других пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести также госпитализировали.

Позже в компании «Агро-Белогорье» сообщили о семерых погибших. По данным предприятия, они были сотрудниками Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.