СК РФ отреагировал на атаку дрона по автобусам в Белгородской области СК займется расследованием атаки дрона по автобусам в Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России инициирует расследование факта атаки ВСУ территории Белгородской области, в результате которой шесть человек погибли, 35 пострадали, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Под удар попали два автобуса, которые везли сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, и легковой автомобиль. Среди пострадавших двое детей.

Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. Один человек получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, в настоящий момент его оперируют. Других пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницы.

Губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал фото с места происшествия. На кадрах заметна большая дыра в крыше транспортного средства, образовавшаяся предположительно от взрыва снаряда.

Ранее оператор расчета ЗРК «Бук» с позывным Стаф рассказал, что системам ПВО сложнее всего сбивать британские ракеты Storm Shadow. Однако, как уточнил военный, ВС России научились противодействовать этой модели крылатой ракеты. Он добавил, что эти снаряды стали использоваться украинской армией с весны 2023 года.