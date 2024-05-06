Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото с места удара украинского дрона по автобусу, перевозившему сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье». По данным главы региона, в результате атаки шесть человек погибли, 35 пострадали.
Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. Под удар попали два движущихся по дороге автобуса, которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Среди пострадавших двое детей. Один человек получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, в настоящий момент его оперируют. Других пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницы.
Накануне ВСУ атаковали белгородское село Старый Хутор в Валуйском городском округе. По данным властей, никто не пострадал, однако повреждения получили четыре жилых дома.
Также в воскресенье, 5 мая, украинские силы обстреляли село Горожанка Суземского района и Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области. Губернатор региона отметил, что пострадавших в результате инцидента не было. Между тем в Новых Юрковичах повреждение получило административное здание.