Появилось фото с места атаки дрона на автобус в Белгородской области Гладков опубликовал фото с места атаки дрона ВСУ на автобус с людьми

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото с места удара украинского дрона по автобусу, перевозившему сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье». По данным главы региона, в результате атаки шесть человек погибли, 35 пострадали.

Инцидент произошел в районе села Березовка Борисовского района. Под удар попали два движущихся по дороге автобуса, которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Среди пострадавших двое детей. Один человек получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, в настоящий момент его оперируют. Других пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницы.

Накануне ВСУ атаковали белгородское село Старый Хутор в Валуйском городском округе. По данным властей, никто не пострадал, однако повреждения получили четыре жилых дома.

Также в воскресенье, 5 мая, украинские силы обстреляли село Горожанка Суземского района и Новые Юрковичи Климовского района в Брянской области. Губернатор региона отметил, что пострадавших в результате инцидента не было. Между тем в Новых Юрковичах повреждение получило административное здание.