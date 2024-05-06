Число погибших при атаке дронов на авто в Белгородской области возросло Число погибших при атаке дронов в Белгородской области увеличилось до семи

Число погибших при атаке дронов на автомобили в Белгородской области выросло до семи, передает РИА Новости со ссылкой на группу компаний «Агро-Белогорье». Атака была совершена в районе села Березовка в Борисовском районе, следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов, — говорится в сообщении.

6 мая в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобили с сотрудниками местных предприятий. Сообщалось о смерти шести человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной области, его экстренно доставили на операцию. Других пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести также госпитализировали.

Также в этот день российские средства ПВО ликвидировали украинский дрон над Курской областью. Беспилотник самолетного типа был уничтожен в районе 09:00 мск, уточнили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР. Это произошло, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен второй снаряд. По данным МЧС, личный состав успел спуститься в укрытие.