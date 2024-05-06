Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО ликвидировали украинский дрон над Курской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России. Беспилотник самолетного типа был уничтожен в районе 09:00 мск, уточнили военные.

Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...>. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

6 мая в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобили с сотрудниками местных предприятий. Погибли шесть человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной области, в настоящий момент его оперируют. Других пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницы.

Ранее оператор расчета ЗРК «Бук» с позывным Стаф рассказал, что системам ПВО сложнее всего сбивать британские ракеты Storm Shadow. Однако, как уточнил военный, ВС России научились противодействовать этой модели крылатой ракеты. Он добавил, что эти снаряды стали использоваться украинской армией с весны 2023 года.

Военный корреспондент Александр Коц ранее сообщил, что российские системы ПВО приспособятся к баллистическим ракетам ATACMS, которые недавно ВСУ получили от США. Однако, по его словам, перехватить сразу несколько десятков ракет все же будет сложно.