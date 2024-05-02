Стало известно, сможет ли российская ПВО приспособиться к ATACMS Коц: российская ПВО приспособится к ATACMS, но перехватить залпы будет сложно

Российские системы противовоздушной обороны приспособятся к баллистическим ракетам ATACMS, которые недавно ВСУ получили от США, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Однако, по его словам, перехватить масштабные залпы из нескольких десятков ракет все же будет сложно.

Таким образом военкор ответил на слова советника комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Ивана Ступака, что Россия за пару месяцев адаптируется к ракетам ATACMS. Он привел в пример снижение точности снарядов Excalibur с 70% до 6% из-за российской РЭБ.

Конечно, ПВО приспособится к новой угрозе. Но неизвестно, сколько именно ATACMS получит и уже получил Киев. Масштабный залп из нескольких десятков ракет перехватить будет сложно, — написал Коц.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты отрицают информацию об уничтожении ВС РФ ракет ATACMS в зоне спецоперации. При этом он не стал приводить какие-либо доказательства своих слов.