Дрон ВСУ атаковал пожарных в ДНР МЧС: четверо пожарных пострадали при атаке дрона ВСУ в ДНР

Фото: МЧС РФ

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке на них украинского дрона в ДНР, сообщили в ведомстве. Отмечается, что произошло это в то время, когда огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела ВСУ Горловки. В этот момент с беспилотника был сброшен второй снаряд.

В ДНР при атаке с беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар из-за обстрела ВФУ. В это время с беспилотника повторно был сброшен взрывоопасный предмет, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, личный состав успел спуститься в укрытие. Когда угроза миновала, они отказались от госпитализации и вернулись в подразделение. Во время атаки повреждения получили штабной автомобиль и автоцистерна.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Как утверждает канал, один человек скончался, еще один получил ранения. Telegram-канал Baza уточняет, что погибшему было 55 лет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Противник атаковал его несколько раз за утро. Часть снарядов прилетела в район местного промышленного предприятия.