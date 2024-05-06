Еще несколько украинских дронов сбили над Белгородской областью МО РФ: средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Белгородской области

Вооруженные силы Украины снова ударили по объектам на территории Белгородской области беспилотными летательными аппаратами около 14:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом еще три дрона самолетного типа.

Около 14:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке украинских войск на объекты в Белгородской области около 13:00 по московскому времени. Тогда противник задействовал только один беспилотник. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке беспилотника на легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников местного свинокомплекса. В результате погибли шесть человек, еще 35 получили травмы. Позднее помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов сообщил, что число пострадавших выросло до 42 человек.