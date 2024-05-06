Уход Матвеева, отъезд из России, список некрасивых: как живет Яна Сексте

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Яна Сексте

Актриса Яна Сексте активно снимается в кино и играет в театре. Что известно о ее личной жизни, почему она уезжала из России?

Чем известна Сексте

Яна Сексте родилась 6 апреля 1980 года в Риге. Окончила Школу-студию МХАТ.

Сексте снималась в картинах «Алмазы на десерт», «Отцы и дети», «Небесный суд», «Жить», «Волки и овцы», «Оттепель», «Небесный суд. Продолжение», «Город», «Частица вселенной», «Большой», «Триггер», «Хор», «Пробуждение», «Выжившие», «Оффлайн», «Кто там?» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Актриса также известна своей работой в сфере благотворительности. Она была одной из первых, кто организовал движение больничной клоунады в России. С 2007 года вместе с заслуженным артистом РФ и бывшим мужем Максимом Матвеевым на волонтерской основе работала доктором-клоуном в РДКБ.

В 2013 году Сексте стала членом правления благотворительного фонда «Доктор Клоун».

Что известно о личной жизни Сексте

Первым мужем Яны Сексте был Максим Матвеев. Пара поженилась в 2008 году, но спустя время Матвеев на съемках познакомился с заслуженной артисткой России Елизаветой Боярской и ушел к ней.

«Мне одного часа хватило для того, чтобы понять: я влюблена невероятно. Но на тот момент Максим был женат. Там была такая непростая история», — рассказывала Боярская в интервью Светлане Бондарчук.

В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина. В 2014 году у супругов родилась дочь Анна.

«Мы увидели друг друга на спектакле „Брак 2.0“. Я вошла в зал и заметила Митю. Там же мы влюбились друг в друга. На репетиции спектакля „Сестра Надежда“ начался наш роман. На репетиции спектакля „Три сестры“ мы уже ждали Аню. Когда Аня родилась, мы закончили репетировать и выпустились», — делилась Сексте в интервью WomanHit.

Почему Сексте уезжала из России

Летом 2023 года Яна Сексте вместе с мужем и дочкой покинула Россию. Семья проводила отпуск в Италии.

«Я никогда не привыкну к этому светлейшему городу и к тому, что наша дочь уже такая взрослая», — подписала актриса семейный снимок, сделанный в Венеции.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва» Яна Сексте

Как Сексте попала в список самых некрасивых артисток

Яна Сексте рассказывала, как однажды оказалась в списке самых некрасивых артисток России. Об этом она узнала случайно.

«Я радостно побежала в театр и говорю: „Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!“ В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня», — вспоминала Сексте в интервью «Каравану историй».

Чем сейчас занимается Сексте

Яна Сексте продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Атом солнца», «Страсти по Бумбарашу», «Схватка», «Ревизор», «Матросская тишина», «Мольер, avec amour» и «Моя прекрасная леди».

В 2023 году актриса снялась в картине «Мастер и Маргарита».

В 2024 году вышел сериал «Внутри убийцы» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Волшебник Изумрудного города» и «Буровая» с Сексте.

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