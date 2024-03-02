Боярская рассказала, как увела Матвеева из семьи Боярская призналась, что сразу влюбилась в Максима Матвеева и увела его из семьи

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Актриса Елизавета Боярская в интервью Светлане Бондарчук призналась, что при знакомстве с будущим мужем, артистом Максимом Матвеевым сразу обратила на него внимание. Они познакомились на пробах фильма «1612», при этом сам актер уже был женат.

Мы познакомились на пробах картины Владимира Хотиненко «1612» на «Мосфильме». Меня поставили в пару с Максимом. Когда я его увидела, то остолбенела. У меня сразу все вспыхнуло. Мне уже было все равно, что это пробы. Я только пыталась понять, кто этот человек и почему я раньше его не видела, — рассказала Боярская.

Следующая встреча актеров состоялась только через два года во время совместной работы над картиной «Не скажу». По словам Боярской, ей хватило всего одного часа работы с Матвеевым, чтобы понять, что она сильно влюблена в него.

Но Максим был женат. И там была непростая история. Но слава Богу, что мы сейчас вчетвером поддерживаем хорошие отношения. Яна Сексте, прекрасная актриса, вышла замуж за Диму Марина, у них дочка Анечка, — добавила актриса.

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