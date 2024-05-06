Киркорову предложили новую работу Киркоров сообщил, что получил главную роль в полнометражном фильме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил на «Шоу Воли» на ТНТ, что ему предложили главную роль в полнометражном фильме. Артист пообещал, что эта работа будет сюрпризом для аудитории.

Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом, — уточнил Киркоров.

Певец добавил, что съемки киноленты стартуют летом этого года. Имени режиссера или других коллег по съемочной площадке Киркоров раскрывать не стал.

Ранее поп-король по случаю дня рождения выпустил песню «Дальше буду жить». Лирический герой новой песни Киркорова обращается ко времени с просьбой не спешить. Он боится, что за прожитые годы не успеет принять себя. Композиция появилась на всех стриминговых сервисах, а также на YouTube-канале артиста. К новому треку Киркоров снял клип, в котором предстал в белой шелковой рубашке и черных брюках. Текст новой композиции поп-короля написала участница Евровидения-2021 Манижа.

Поклонники артиста положительно встретили новый трек. Фанаты поблагодарили Киркорова за его искренность, талант и человечность, а также за индивидуальность, проявляющуюся не только в творчестве.