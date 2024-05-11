Королевская семья Британии: последние новости, Уильям избегает Миддлтон

Фото: IMAGO/Benjamin Gilbert/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям избегает общения с супругой Кейт Миддлтон, а Меган Маркл тайно прилетела в Лондон вслед за принцем Гарри. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 11 мая?

Что известно о самочувствии Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон чувствует себя хорошо после выявления у нее онкологического заболевания. Об этом сообщил ее супруг принц Уильям в беседе с администратором больницы в городе Хью-Таун на острове Сент-Мэрис, куда он приехал 10 мая.

«У нее все хорошо», — ответил принц Уэльский на вопрос администратора госпиталя.

Наследник престола также заявил, что может вернуться на остров Сент-Мэрис, расположенный примерно в 50 км от побережья Корнуолла на юго-западе Англии, во второй половине года уже вместе с членами своей семьи.

Кейт Миддлтон сообщила об онкологическом заболевании 22 марта. По словам принцессы Уэльской, диагноз ей был поставлен после операции на брюшной полости, сейчас она проходит курс лечения.

Почему принц Уильям избегает Миддлтон

Принц Уильям впервые покинет жену Кейт Миддлтон на два дня после того, как у принцессы диагностировали рак, сообщает Hello!. После тура по Великобритании с посещением Корнуолла и острова Силли он также планирует «увеличить свой дневник публичных выступлений в течение следующих двух месяцев».

Как пишет «Царьград», источники, близкие к королевской семье утверждают, что принц Уильям прилагает все усилия, чтобы реже оставаться дома. По информации издания, супруг Кейт Миддлтон напуган диагнозом своей жены, который не позволяет проводить с ней время.

Фото: Frank Sorge/IMAGO/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

Что известно об отношениях принца Гарри и Карла III

Король Великобритании Карл III не проводит встреч с принцем Гарри, так как ему не нужна «драма в жизни», пишет Daily Mail. По информации издания, герцоги Сассекские стали для монарха «болезненным отвлекающим фактором».

«Честно говоря, Гарри и Меган — болезненный отвлекающий фактор, без которого он мог бы обойтись», — сказал один из инсайдеров.

В то же время источники подчеркивают, что принц с пониманием относится к позиции отца, у которого есть свои обязательства. Гарри рассчитывает увидеться с ним в ближайшее время.

На днях принц Гарри прибыл в Лондон на торжественную церемонию по случаю 10-летия Игр непобежденных. Во время его визита на родину король отказался встречаться с младшим сыном. Журналисты поинтересовались у Гарри, счастлив ли он находиться дома. Герцог Сассекский поздоровался, но не ответил, пишет Marie Claire. Однако, когда репортер повторил вопрос, он усмехнулся.

«Рад вас видеть!» — сказал принц Гарри и ушел.

Что известно о тайном визите Маркл в Лондон

Принц Гарри провел несколько дней в Лондоне, отмечая десятую годовщину Игр непобежденных. Официально сообщается, что его супруга Меган Маркл не сопровождала его в эту поездку, однако, Daily Mail пишет, что герцогиня Сассекская тайно прилетела в Британию, но не покинула территорию аэропорта Хитроу. Она ожидала мужа в отеле, расположенном рядом с аэропортом.

По информации источника, после завершения дел Гарри в Лондоне, супруги Сассекские вместе вылетели в Нигерию. Принца Гарри и Меган Маркл в Абудже приветствовала группа танцоров и барабанщиков народа игбо. Супруги в ходе визита посетили учебное заведение, где провели встречу со студентами. Помимо этого, принц Гарри планирует направиться в Кадуну на северо-западе страны, чтобы посетить военный госпиталь и поговорить с солдатами, ранеными в бою.

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