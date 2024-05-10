Филипп Киркоров: последние новости 10 мая, карьера актера, ссора со Славой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров поругался с певицей Славой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, когда он снимется в новом фильме?

Как Киркоров поздравил россиян с Днем Победы

Вчера, 9 мая, Филипп Киркоров обратился к россиянам с поздравлением в соцсетях. Он опубликовал свой снимок, сделанный на Красной площади, и сопроводил его текстом.

«С Днем Великой Победы! С 9 Мая! Низкий поклон всем героям!» — написал поп-король.

Из-за чего Киркоров поругался со Славой

Недавно певица Анастасия Сланевская (Слава) рассказала, что пластический хирург Тимур Хайдаров, оперировавший также Филиппа Киркорова, «изуродовал» ее грудь. В ответ на это поп-король сказал, что Слава сама виновата в произошедшем, так как не соблюдала рекомендации после операции. Кроме того, он назвал коллегу лгуньей.

Адвокат Славы Елена Сенина заявила, что Киркорову стоит принести извинения певице за оскорбления.

«Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории „зашли не в ту дверь“», — прокомментировала Сенина KP.RU.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Сланевская (Слава)

В каком фильме может сняться Киркоров

Филипп Киркоров признался, что ему предложили сыграть главную роль в полнометражном фильме.

«Это кино. Большой метр. Я не режиссер, я исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — рассказал он на «Шоу Воли».

Артист также отметил, что съемки ленты начнутся уже этим летом.

Киновед и кинокритик Александр Шпагин считает, что Киркоров начал актерскую карьеру прекрасно. Он вспомнил о работе поп-короля в сериале «Салон красоты».

«Он играл великолепно. Я тогда даже подумал, что он очень хороший и органичный актер. Потом он неплохо сыграл черта, даже получил премию. Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана. Последнее время он стал играть очень гомосексуальными (движение ЛГБТ признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена) интонациями, манерно. А когда человек впадает в такую голубую манерность, как это было с Богатыревым, например, то он теряется как актер. Важно еще то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идет», — высказался Шпагин NEWS.ru.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Филипп Киркоров

Почему Киркоров лишил Лорак победы в шоу «Маска»

5 мая на канале НТВ состоялся финал пятого сезона программы «Маска». Победу одержал Енот, в костюме которого скрывалась солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева. Второе место получил Кот. Под маской пряталась певица Каролина Куек (Ани Лорак).

Членами жюри шоу «Маска» были Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Валерия, Тимур Родригез, Дима Билан и Сергей Лазарев. При определении победителя за то, чтобы второе место досталось Коту, проголосовали Валерия, Тодоренко и Билан, а Родригез и Лазарев назвали Енота. Поп-король мог уравнять шансы участников суперфинала, но не стал этого делать, лишив Лорак победы.

Киркоров объяснил, что не дал Лорак первое место, поскольку дружит с ней и не хочет, чтобы его обвинил в коррупции.

«То, что сегодня и все эти выпуски демонстрировал Енот, — это было гениально. Но сегодня Кот... До этого выпуска я даже не догадывался, что там может быть она... Ани Лорак. Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту. Каролина, ты не ожидала от Филиппа, что он отдаст тебе серебро, а не первое место. Зато никто не обвинит меня в коррупции!» — сказал музыкант.

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