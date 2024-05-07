«Неплохо сыграл черта»: кинокритик высказался про потуги Киркорова в кино Кинокритик Шпагин заявил, что Киркоров не может играть хорошего парня в кино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров начал актерскую карьеру прекрасно, поделился с NEWS.ru киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин. Эксперт отметил, что речь идет об «ужасающем» сериале «Салон красоты».

Он играл великолепно. Я тогда даже подумал, что он очень хороший и органичный актер. Потом он неплохо сыграл черта, даже получил премию. Я думал, его активно начнут приглашать в фильмы, но, видимо, не было времени у Филиппа. И вот уже дальше пошли роли второго плана. Последнее время он стал играть очень гомосексуальными интонациями, манерно. А когда человек впадает в такую голубую манерность, как это было с Богатыревым, например, то он теряется, как актер. <...> Важно еще то, какую роль будет играть Киркоров. Если положительного, хорошего парня, то мимо. Ему такое не идет, — вынес критик свой вердикт.

Шпагин добавил, что у Киркорова «манерничество» стало очень сильно проявляться в последних ролях, чему эксперт оказался не рад. Однако в целом у журналиста сложилось впечатление от певца как от хорошего актера.

Для сравнения кинокритик привел Ларису Долину. Шпагин оценил уровень актерского мастерства певицы как средний. По его словам, Долина «даже не себя играла». Также, отметил эксперт, очень хорошо начинал Валерий Леонтьев, но в последних ролях ушел «туда же в голубизну». Кинокритик предположил, что с возрастом у исполнителей образ жизни прилипает к творческой сути.

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