Алла Пугачева: последние новости 11 мая, игнор Дня Победы, жизнь с Барецким

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева проигнорировала празднование Дня Победы, в шоумен Стас Барецкий рассказал о планах на совместную жизнь с Примадонной в Москве. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что известно о признании Аллы Пугачевой израильтянкой

Израиль считает Аллу Пугачеву и других уехавших из России артистов израильтянами, заявила посол страны в РФ Симона Гальперин. По ее словам, российские знаменитости успешно интегрировались в городах Израиля и стали фактически гражданами страны.

«К сожалению, я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни, не скажу, с детства, потому что я тоже уже не такая молодая. Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированны, иногда выступают с концертами, в театре», — уточнила дипломат.

На заявление посла отреагировала актриса Яна Поплавская. Она пожелала уехавшим соотечественникам не возвращаться на Родину.

«Я вам больше скажу, россияне тоже считают этих артистов израильтянами, а не своими соотечественниками. Пусть живут в Израиле или где-то еще. В Россию не надо возвращаться», — написала она в своем Telegram-канале.

Как Пугачева проигнорировала День Победы

После празднования 9 Мая журналисты обратили внимание, что Алла Пугачева впервые не поздравила россиян с Днем Победы. Ранее артистка в памятную дату публиковала в социальных сетях совместные снимки с ветеранами.

Так, в 2023 году она разместила архивные фотографии, на которых запечатлена в компании ветеранов во время застолья. В подписи к кадрам тогда Примадонна отметила, что ей «не хватает друзей-однополчан».

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Стас Барецкий

Что рассказал Барецкий о жизни с Аллой Пугачевой

Актер и шоумен Стас Барецкий утверждает, что поддерживает общение с Аллой Пугачевой и ждет ее возвращения в Москву. Как заявил артист, по его совету исполнительница занялась терапией, которая благотворно влияет на ее внешний вид.

«Жить мы будем вместе. А я мужчина в сексе активный, поэтому, чтобы не терять времени, Алла Борисовна, так сказать, готовит себя к нашей совместной жизни. Я в восторге от нее и того, как она сейчас выглядит!» — сказал Барецкий порталу Prozvezd.

Шоумен уверяет, что и сам активно готовится к встрече с Примадонной, в частности посещает спортивный зал и правильно питается.

«В качалку хожу иногда. Употребляю афродизиаки, мед, орехи, сметану, зелень — все, что благотворно влияет на мужскую потенцию и либидо. Готовлюсь, так сказать, чтобы не упасть в грязь лицом перед Аллой Борисовной», — добавил Стас Барецкий.

Что известно о продаже дома Пугачевой на Истре

Певица Кристина Орбакайте планирует продать особняк, который ей подарила Алла Пугачева. По данным Telegram-канала Super, за трехэтажный дом на территории Истринского водохранилища она рассчитывает выручить 125 млн рублей.

Площадь особняка составляет 760 квадратных метров, уточнил источник. В нем пять спален, гостиная с камином, бассейн, хаммам и кинотеатр. На территории есть свой выход к воде, спортивная и детская площадки и домик для персонала.

Ранее дом уже выставлялся на продажу. Владельцы хотели получить за него почти на 100 млн больше, чем сейчас.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 11 мая: что завтра, вспышки на Солнце, сильные боли

Связь с Украиной, смена фамилии, похудение: как живет актриса Юлия Сулес

СВО, смерть Кунгурова, Агутин и «Голос»: где сейчас певица Елена Максимова