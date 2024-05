СВО, смерть Кунгурова, Агутин и «Голос»: где сейчас певица Елена Максимова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елена Максимова

Певица Елена Максимова стала известна благодаря группам Non Stop и Reflex и участию в шоу «Голос». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Елена Максимова

Максимова родилась 9 августа 1979 года в Севастополе. В 11 лет была принята в детский коллектив «Мульти-Макс», с которым гастролировала по городам Украины. Артистка окончила факультет иностранных языков в СевГТУ и Черноморское отделение ГИТИСа, во время учебы в котором стала солисткой в оркестре штаба ЧФ.

В 2004 году Максимова прошла кастинг в мюзикл We Will Rock You, который принес ей первую известность. После завершения проекта исполнительница вошла в состав поп-группы Non Stop. В 2009–2011 годах пела в коллективе Reflex, с которым записала песни «Девочка-ветер» и «Белая метелица».

В 2013 году Елена Максимова приняла участие в шоу «Голос» под наставничеством певца Леонида Агутина. Она дошла до полуфинала проекта, но победу одержала исполнительница Наргиз. Затем она также снималась в шоу «Точь-в-точь», вела концерты, а в 2022 году выпустила песню «Моя Россия», приурочив релиз к празднованию Дня России.

Что известно о личной жизни Елены Максимовой

Впервые артистка вышла замуж в 21 год за Владимира Гитлина. С ним она переехала из Севастополя в Москву, родила дочь Диану, но вскоре развелась и вернулась в Крым.

Позднее у Елены Максимовой были отношения с оперным певцом участником шоу «Голос» Евгением Кунгуровым, который на момент их романа был в браке. По словам исполнителя, отношения с коллегой стали «лакмусовой бумажкой», обнажившей проблемы в его семье. Это заявление задело артистку.

«Женя в одном из интервью, не указывая моего имени, назвал меня „лакмусовой бумажкой“. Спасибо, что не куском туалетной бумаги. <...> Я не могу встречаться с женатым человеком, поэтому сказала Жене: «Определись». Но это лишь первый шаг, чтобы отношения начались честно. А дальше надо было делать еще шаги. Женя их не сделал», — сказала Максимова.

После смерти Евгения Кунгурова 8 апреля 2024 года Елена Максимова выразила соболезнования его родным и друзьям.

В 2018 году певица во второй раз вышла замуж. Она сыграла свадьбу с членом совета директоров «МегаФона» Евгением Быстрых, торжество состоялось в Монако. Однако этот брак быстро распался. В феврале 2020 года Максимова опубликовала в социальной сети фото с немецким клоуном Марко Пфримером, которому призналась в любви. Подробности их отношений неизвестны.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Елена Максимова

Как Елена Максимова относится к СВО

Елена Максимова поддерживает спецоперацию. С начала СВО она присоединилась к акции «Лучшим воинам Мира» и давала концерты в госпиталях. Во время выступлений она обращалась к российским военным, желая им скорейшего выздоровления и возвращения домой.

После начала спецоперации Елена Максимова также записала песню «Русский солдат». По словам артистки, эта «песня напрямую перекликается с сегодняшними реалиями».

«Время России восторжествовать пришло! Богородица с нами, с нами правда и непобедимый русский солдат, героизмом и любовью к Отчизне возвращающий миру справедливость и душу. Душу не потерять, не прогибаться под западное мракобесие! Вот наша миссия! Вот истина», — говорит Максимова.

Чем сейчас занимается Елена Максимова

Елена Максимова в настоящий момент пишет песни себе и другим исполнителям и является ведущей концертов, которые проходят в Кремлевском дворце. Также она выходит на эту сцену в качестве певицы.

В 2024 году артистка приняла участие в концертах агитбригад «Русского Радио». Цель таких мероприятий — поддержать военных, участвующих в СВО.

