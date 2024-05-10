Что известно о задержании певца Монатика в Киеве. Его отправят в Часов Яр?

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Монатик (Monatik)

Сотрудники территориального центра комплектования и украинская полиция заинтересовались заслуженным артистом Украины Дмитрием Монатиком (Monatik). Его задежали в центре Киева. Что об этом известно?

Что известно о задержании Монатика в центре Киева

Telegram-канал Readovka опубликовал видео, на котором видно, как представители ТЦК (аналог российского военкомата) остановили Дмитрия Монатика в центре Киеве, на улице Крещатик. На кадрах можно заметить, что сотрудники органов проверяют у артиста документы. Некоторые Telegram-каналы написали, что артиста якобы могут мобилизовать в ВСУ для обороны Часов Яра.

«Под призывной возраст певец, обеими руками ратовавший в самом начале СВО за ВСУ, попадает. Судя по всему, теперь имеет возможность продемонстрировать, какой он патриот на самом деле», — говорится в сообщении канала.

Что рассказал Монатик о случившемся

Исполнитель, после того как узнал, что осмотр его документов сотрудниками ТЦК попал на видео, опубликовал пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором рассказал подробности произошедшего.

«Вижу, это видео разлетается по СМИ. Да, это правда. Представители ТЦК реально остановили меня на Крещатике, вежливо спросили, обновляю ли я данные, и попросили проверить военные билеты», — отметил он.

По словам певца, он уже не первый раз попадает под подобную проверку документов, после которой его регулярно отпускают. Монатик также заметил, что состоит на воинском учете.

«Стою на военном учете. Данные обновлены. Это уже не первая проверка, потому что я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После проверки данных и учета отпущен», — добавил Монатик.

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com /Global Look Press Дмитрий Монатик (Monatik)

Как Дмитрий Монатик отреагировал на СВО

Дмитрий Монатик вместе со своей супругой и детьми в день начала спецоперации находился в Барселоне на отдыхе. По словам артиста, он по просьбе жены остался с ними за границей, чтобы помочь обустроить их быт. Тогда исполнитель с женой и наследниками обосновался в Англии.

«Я понимал, что у меня двое детей, и вот они здесь. Я не могу сейчас, в такое сложное время, когда мы совершенно ничего не понимаем, взять вот так и все — я пошел. Просто оставить их на произвол судьбы. Как-то так случилось, что бог за руку потянул, я оказался рядом с ними. Я как-то должен был переступать через свои какие-то внутренние „я должен быть там“, мужское эго», — говорил он.

Монатик с первых дней СВО выступал с критикой в адрес России. Артист вернулся на Украину летом 2022 года, выступал в киевском метро и перед украинскими военными. Семью из Англии перевез в августе 2023 года. При этом исполнитель признавался, что был совершенно не готов идти на фронт, поскольку никогда не имел военного опыта.

«Это как помочь хирургу зашить тело. Думаю, у меня это не очень классно выйдет», — говорил он.

Сейчас Дмитрий Монатик дает благотворительные концерты, средства с которых перечисляет на помощь украинским военным.

Чем Дмитрий Монатик известен в России

Дмитрий Монатик прославился в России после выпуска песни «Мокрая» (совместная работа с Quest Pistols Show) в 2015 году. Затем популярными стали его композиции «Улыбаясь», «Кружит» и «Вечериночка», которая была записана в дуэте с певицей Верой Брежневой.

По словам артиста, он перестал выступать в России с 2015 года, потому что «почувствовал себя некомфортно». При этом он объяснил, что в РФ «большой рынок, другие заработки».

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