Киевские военкомы задержали известного певца Киевские военкомы поймали певца Монатика прямо в центре города

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Monatik

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и украинская полиция заинтересовались певцом Дмитрием Монатиком (Monatik), сообщает «Страна.ua». Мужчину задержали в Киеве на Крещатике и проверили документы. Артист подтвердил инцидент.

Вежливо спросили, обновил ли данные, и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил. Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами, и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После проверки данных и учета отпустили, — сообщил певец.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине начали применять оружие в рамках мобилизации. По его словам, в Закарпатской области мужчина был ранен при попытке избежать насильственного захвата.

Позже издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили в лесу у границы со Словакией. Отмечается, что перед этим его продержали несколько часов в военкомате.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Киев может мобилизовать еще 350–400 тысяч человек. Однако это будет уже резерв второй и третьей очереди, который не представляет собой «полноценного вооруженного контингента», считает он.