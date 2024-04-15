На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу «Страна.ua»: в Закарпатье сотрудники ТЦК задержали мужчину и бросили в лесу

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата) задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили его в лесу у границы со Словакией, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что перед этим его продержали несколько часов в военкомате.

Жительница Львова рассказала, что ее парня задержали сотрудники ТЦК на блокпосте в закарпатском селе Нижние Ворота, а потом выкинули в лесу у границы, где его задержали пограничники, — говорится в сообщении.

Ранее бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что украинские власти и СМИ сделали все, чтобы всеобщая мобилизация вызвала у людей отторжение. По словам политика, уклонистам с самого начала потворствовали, из-за чего они «расслабили булки», наслушавшись вдобавок пропагандистских рассуждений о «скорой победе Киева».

Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое — второе — чтение, за него проголосовало 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались.