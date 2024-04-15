«Потеряли человеческий облик»: на Украине применили оружие при мобилизации Азаров: сотрудники военкоматов начали применять оружие при мобилизации

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Сотрудники военкоматов на Украине начали применять оружие в рамках мобилизации, сообщил экс-премьер республики Николай Азаров в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в Закарпатской области мужчина был ранен при попытки избежать насильственного захвата.

ТЦК на Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности, — написал Азаров.

Бывший глава правительства Украины рассказал, что мужчина возвращался из Рахова в село Богдан Закарпатской области. На блокпосту его машину остановили, чтобы проверить документы и сразу же хотели мобилизовать.

В ответ на возражения сотрудники военкомата вызвали подкрепление и попытались силой затолкать мужчину в свою машину, отметил Азаров. Ему удалось вырваться, после чего мужчина попытался скрыться в лесу, однако по нему открыли огонь. Он был ранен в руку и ногу.

Ранее украинские СМИ сообщили, что военнослужащие ВСУ выразили готовность к дезертирству из-за закона о мобилизации. Документ не предусматривает возможность демобилизации солдат. Бойцы подчеркнули, что одни и те же люди не могут воевать постоянно.