«Очередное мясо»: военэксперт раскрыл число мобилизационного резерва ВСУ Военный эксперт Матвийчук: ВСУ могут мобилизовать 350–400 тысяч человек

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев может мобилизовать 350–400 тысяч человек, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Однако, это будет уже резерв второй и третьей очереди, который не представляет собой «полноценного вооруженного контингента», считает он.

На сегодняшний день ситуация с мобилизационным ресурсом такова, что они могут поставить приблизительно 350–400 тысяч. Но это уже резерв второй и третьей очереди. Это люди, которые не представляют из себя полноценного вооруженного контингента, — говорит он.

Эксперт отмечает, что Киев на сегодняшний день испытывает дефицит не только в оружии, но и в людях, которые «разбежались». Принятый новый закон об ужесточении мобилизации только усугубит ситуацию, считает Матвийчук. При этом он уточняет, что Украина «не поддается закономерностям».

Наловить-то они наловят, но смогут ли они выполнять задачу? Думаю, нет. Это будет очередное мясо, которое они бросят в бой. Очередные потери в результате призыва могут всколыхнуть население и вызвать социальный взрыв, — полагает военный эксперт.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства. Министр заявил, что бежавшие из страны граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства.