Украинский министр возмутился поведением мужчин, уехавших из страны Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал уехавших из страны мужчин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал мужчин, которые уехали из страны во время боевых действий и теперь что-то хотят от властей через консульства, об этом он написал в Twitter(X). Министр заявил, что бежавшие из страны граждане показали соотечественникам, что их не интересует вопрос выживания родного государства.

Кулеба заявил, что сначала мужчины призывного возраста уехали в другие страны, а потом решили, что все равно могут получить услуги от государства через консульства. Глава ведомства подчеркнул, что так это не работает, поскольку на Украине продолжается вооруженный конфликт.

Заявление Дмитрия Кулебы прозвучало после того, как МИД Украины объявил о приостановке оказания консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Решение вступает в силу с 24 апреля и касается граждан страны мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

До этого сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права принудительно отправлять граждан на верную смерть под видом мобилизации за лжеидею. Она считает, что украинцам не за что воевать, а лидер страны предал свой народ.

Также спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко ранее сообщил, что каждый день через пункты пропуска по поддельным документам Украину пытаются покинуть примерно 10 человек. . Он добавил, что некоторые также пытаются подкупить пограничников.