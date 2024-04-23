«Воевать не за что»: сенатор обвинила Зеленского в предательстве украинцев Сенатор Ковитиди: Зеленский не имеет права отправлять украинцев на верную смерть

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права принудительно отправлять граждан на верную смерть под видом мобилизации за лжеидею, заявила в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, украинцам не за что воевать, а лидер страны предал свой народ.

Почему Зеленский позволяет себе глумиться над памятью народа Украины, разрушая памятники воинам-победителям, отменяя 9 Мая День Победы, переписывая историю Украины, предавая забвению подвиг старшего поколения украинцев? Кто дал ему право поднимать руку на родных украинцам русских? Американцы? Британцы? О какой тогда независимости Украины может идти речь? Не имеет права Зеленский принудительно отправлять народ Украины на верную смерть под видом мобилизации за лжеидею. Украинцам воевать не за что, — считает Ковитиди.

Сенатор добавила, что Россия никогда не поддержит действия Зеленского по нацификации Украины. Она напомнила, как украинский лидер стоя приветствовал бывшего солдата СС. По словам Ковитиди, задача специальной военной операции ВС РФ заключается именно в денацификации Украины и исключительно в интересах самой страны.

Мы никогда не поддержим украинскую власть, возглавляемую президентом, который стоя приветствовал бывшего солдата дивизии СС «Галичина» — 98-летнего Ярослава Гунку, напрямую участвовавшего в уничтожении 1,5 млн евреев, русских и поляков на Украине. А ведь именно в этом и заключается вторая задача СВО: денацификация Украины исключительно в интересах самой Украины, — подытожила член Совфеда.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключение составляет только оформление документа для возвращения на родину. Письмо заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига.