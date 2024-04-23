Украинцев призывного возраста за рубежом лишили права на консульские услуги Консульствам Украины запретили обслуживать мужчин призывного возраста за рубежом

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на соответствующее распоряжение министерства. Исключение составляет только оформление документа для возвращения на родину.

Поручаю с 24 апреля 2024 года временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте 18–60 лет, кроме действий, связанных с оформлением удостоверения личности на возвращение на Украину, — говорится в тексте распоряжения.

Документ заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он предписал держать выполнение данного поручения на особом контроле.

Не исключено, что украинских подростков в будущем начнут отправлять на фронт, рассказывал военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что молодежь должна участвовать в боевых действиях, так как она лучше разбирается в современных технологиях.

Каждый день через пункты пропуска по поддельным документам Украину пытаются покинуть примерно 10 человек, заявлял спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Он добавил, что фиксируются и попытки подкупа пограничников.

Дипломатический источник в Брюсселе информировал, что принятие закона об ужесточении мобилизации на Украине было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО. Он пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразной только при наличии обученного военного персонала в стране.