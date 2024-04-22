Военэксперт заявил, что Киев может начать отправлять подростков на фронт Военэксперт Литовкин: молодежь Украины могут втянуть в военные действия

Фото: МО Украины

Не исключено, что украинских подростков в будущем начнут отправлять на фронт, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что молодежь должна участвовать в боевых действиях, так как она лучше разбирается в современных технологиях.

Я не удивлюсь, если на Украине и молодежь втянут в военные действия. В стране уже планируют принять закон о введении военной подготовки в школах. Утопающий всегда хватается за соломинку. И киевские власти готовы выполнить приказы США до последнего украинца. Зеленскому обеспечен отход на запасные позиции, а простой народ их не сильно волнует. Зеленский хочет, чтобы молодежь управляла современными технологиями, а это огромное количество различного оружия, — сказал Литовкин.

По его словам, речь о дронах, системах противовоздушной обороны, HIMARS, а также танках, артиллерийских орудиях, системах радиоэлектронной борьбы и разведки. Кроме того, молодые люди могут разбираться в навигации, отметил Литовкин.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.

Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что принятие закона об ужесточении мобилизации на Украине было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО. Собеседник агентства пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразным только при наличии обученного военного персонала в стране.