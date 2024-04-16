Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, следует из пометки в карточке документа на сайте Верховной рады. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.

11 апреля закон об ужесточении мобилизации приняла Верховная рада. По словам украинского депутата Алексея Гончаренко, за документ проголосовали 283 парламентария. Первое чтение законопроекта прошло в феврале. Тогда он предусматривал положение о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы. Однако в начале апреля комитет Рады по вопросам нацбезопасности исключил соответствующие пункты из него.

Закон об увольнении с военной службы депутаты обещали рассмотреть в течение ближайших нескольких месяцев, сообщил представитель Министерства обороны страны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что сейчас идет разработка положений инициативы специалистами Генштаба ВСУ и оборонного ведомства. Первые наработки, по его словам, уже сделаны.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин при этом затруднился ответить, поможет ли принятый закон Вооруженным силам Украины. По его словам, людские ресурсы им искать уже бессмысленно, а российская сторона может использовать новые меры в своих целях.