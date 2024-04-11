Политолог рассказал, поможет ли ВСУ новая мобилизация Эксперт Храмчихин: закон о мобилизации вряд ли поможет Украине

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Сложно сказать, поможет ли ВСУ вновь принятый в Верховной Раде закон о мобилизации, так как людские ресурсы им искать уже бессмысленно, заявил NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, российская сторона может использовать новый закон Верховной Рады Украины в своих целях.

На счет поможет ли это ВСУ – сложный вопрос. Понятно, что качества людских ресурсов им искать уже бессмысленно. ВСУ ищут количество и до какой-то степени они, конечно, его добьются. Надолго ли им хватит мобилизованных в таких условиях – неизвестно. Поскольку никто не знает, какие реально у них потери, сколько у них осталось боеспособной техники и какой будет реальная помощь Запада Киеву. А положение страны и ВСУ зависит именно от этих факторов, — сказал Храмчихин.

Он также отметил, что Москва, со своей стороны, может обыграть принятие этого закона в собственной пропаганде. Однако, по его словам, и в этом вопросе неизвестно, насколько может быть действенна российская пропаганда на Украине.

В целом, непонятно, насколько она вообще доступна украинцам. Поскольку о радио и телевещании говорить даже не приходится. Остается только интернет. Но и большинство российских сайтов на Украине блокируются, и эффективность пропаганды при таком положении спорна, — отметил Храмчихин.

Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое – второе – чтение, за него проголосовало 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались. О раскладах при голосовании сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Сам Гончаренко как раз выступил против.