Стало известно, почему на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации ТАСС: закон о мобилизации был условием для поставок оружия Киеву

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принятие закона об ужесточении мобилизации на Украине было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Собеседник агентства пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразным только при наличии обученного военного персонала в стране.

Поставки оружия целесообразны только при наличии значительного количества обученного военного персонала, который может это оружие использовать в оборонительных или наступательных операциях, и при своевременном восполнении потерь, для чего необходим активный призыв новых солдат, — сказал он.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.

11 апреля закон об ужесточении мобилизации приняла Верховная рада. По словам украинского депутата Алексея Гончаренко, за документ проголосовали 283 парламентария. Первое чтение законопроекта прошло в феврале. Тогда он предусматривал положение о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы. Однако в начале апреля комитет Рады по вопросам нацбезопасности исключил соответствующие пункты из него.