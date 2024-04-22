На Украине подсчитали, сколько уклонистов ежедневно пытаются ее покинуть Погранслужба Украины: каждый день страну пытаются покинуть до 10 уклонистов

Фото: Robert B. Fishman/dpa/Global Look Press

Каждый день через пункты пропуска по поддельным документам Украину пытаются покинуть примерно 10 человек, заявил спикер Госпогранслужбы страны Андрей Демченко. Он добавил, что фиксируются и попытки подкупа пограничников.

В ходе телемарафона Демченко также отметил, что в приграничной зоне действуют группы сотрудников Госпогранслужбы совместно с украинскими правоохранителями. Они пытаются «заблаговременно разоблачать» попытки незаконного пересечения границы. Самыми популярными среди уклонистов направлениями остаются Молдова и Румыния.

В Оболонском территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки Киева ранее признали возможность рассылки повесток умершим украинцам. Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в ТЦК, объяснили военкомы.

Принятие закона об ужесточении мобилизации на Украине было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщал дипломатический источник в Брюсселе. Он пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразной только при наличии обученного военного персонала в стране.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.