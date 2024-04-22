В Киеве признали рассылку повесток умершим украинцам Киевский ТЦК признал рассылку повесток умершим украинцам

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В Оболонском территориальном центре комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) Киева признали возможность рассылки повесток умершим украинцам. Об этом речь идет в тексте, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), где говорится, что подобные случаи уже были зафиксированы.

Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, — говорится в публикации.

В ТЦК добавили, что неверные данные граждан могут также исходить от других государственных реестров. Поэтому центры не владеют полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу.

Ответ ТЦК связан с появившейся информацией о повестке, которая пришла на имя умершего в ноябре 2023 года 53-летнего спортивного журналиста Артема Франкова. Ему было предписано явиться в Оболонский ТЦК 20 апреля.

Принятие закона об ужесточении мобилизации на Украине было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ранее дипломатический источник в Брюсселе. Он пояснил, что западные союзники Украины посчитали передачу вооружения целесообразным только при наличии обученного военного персонала в стране.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Основная часть норм вступает в силу через месяц после его подписания — 16 мая.

11 апреля закон об ужесточении мобилизации приняла Верховная рада. За документ проголосовали 283 парламентария. Первое чтение законопроекта прошло в феврале. Тогда он предусматривал положение о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы. Однако в начале апреля комитет Рады по вопросам нацбезопасности исключил соответствующие пункты из него.