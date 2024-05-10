На Украине массово задерживают блогеров за съемку раздачи повесток

СБУ объявила о задержании пятерых блогеров, которые участвовали в съемках процесса вручения повесток в Киеве и области, сообщает издание «Страна.ua». Согласно информации журналистов, блогеры действовали независимо друг от друга.

Первый молодой человек ездил по Киеву на автомобиле, стримил в интернете рядом с военными и, по версии силовиков, распространял ложную информацию о ВСУ в комментариях. Второй блогер работал водителем такси в украинской столице и управлял сетью анонимных Telegram-каналов. Через эти каналы он распространял данные о мобилизации на Украине и сообщал информацию о местонахождении военкоматов.

Третий житель Киева на своих страницах в социальных сетях призывал к саботажу мобилизации. Двое жителей Киевской области размещали в пабликах информацию о местонахождении украинских военных.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и украинская полиция заинтересовались певцом Дмитрием Монатиком (Monatik). Мужчину задержали в Киеве на Крещатике и проверили документы. Артист подтвердил инцидент.