Отъезд из России, смерть отца, ребенок: где сейчас актриса Оксана Сидоренко

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Оксана Сидоренко

Оксана Сидоренко — актриса и танцовщица. Как и где она живет сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Сидоренко

Оксана Сидоренко родилась 1 января 1987 года в Петропавловске-Камчатском.

С пяти лет она начала заниматься танцами в кружке художественной гимнастики. Спустя время семья переехала в город Салават. Там Сидоренко пошла в первый класс и начала заниматься бальными танцами. Выступала на конкурсах по бальным танцам в Стерлитамаке, Уфе, Челябинске, Ижевске.

В 2000 году она вновь изменила место жительства, переехав с родителями в Уфу. В возрастной категории 14–15 лет на чемпионате Башкирии по отдельным программам Сидоренко получила титул абсолютной чемпионки.

В 2005 году на международном чемпионате по бальным танцам Blackpool Dance Festival в Англии Сидоренко одержала победу в латиноамериканской программе в паре с Дмитрием Матвеевым. В 2006 году она получила статус двукратной победительницы международного турнира «Кубок губернатора Новосибирской области» в латиноамериканской программе, одержав победу во второй раз в паре с Дмитрием Матвеевым. Помимо этого, в паре с Матвеевым Сидоренко стала финалисткой международного турнира «Кубок Русского Клуба — 2006».

В 2008 году на горнолыжном курорте она получила травму ноги и была вынуждена оставить профессиональные занятия танцами.

В 2009 году Сидоренко окончила Балетмейстерский факультет ГИТИСа, а в 2012 году получила второе образование, окончив актерский факультет ГИТИСа.

В 2010 году Сидоренко получила титул абсолютной чемпионки мира по модельному фитнесу на чемпионате World Amateur Championship (WFF) в Брусно Купеле (Словакия). В том же году артистка участвовала в проекте «Танцы со звездами».

Она снималась в картинах «Интерны», «Физрук», «Черная роза», «Французская кулинария», «Лондонград. Знай наших», «Вечный отпуск» и других. Всего в ее фильмографии на данный момент семь работ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Оксана Сидоренко

Что известно о личной жизни Сидоренко

Оксана Сидоренко не распространяется о своей личной жизни.

Известно, что у актрисы были отношения с культуристом Александром Невским. Они встречались четыре года, но не стали мужем и женой.

В 2014 году в СМИ появилась информация о предстоящей свадьбе Сидоренко и лондонского бизнесмена Эдварда. Двоюродный брат актрисы волейболист Александр Волков тогда сообщил, что торжество состоится летом в Вегасе.

«Свадьба запланирована на следующее лето, она пройдет в Вегасе в пустыне», — говорил он.

Однако мероприятие так и не состоялось.

Сейчас у Сидоренко есть избранник. От него артистка родила сына.

«В первый раз „С Днем мамы!“ прозвучало и для меня», — делилась Сидоренко в микроблоге.

Какая трагедия случилась в жизни Сидоренко

В 2022 году в соцсетях Оксана Сидоренко сообщила о смерти отца.

«Любимый мой папа, я провожаю тебя в светлый путь за Адриатическим морем. Боль. Сердце мое трепещет, но я чувствую твое присутствие как никогда и знаю, что ты всегда будешь со мной. Спасибо тебе за то, что ты мой папа, что ты передал мне твой свет, твою улыбку, твои глаза, твой характер, твою немногословность, нежность и чуткость. Спасибо тебе за то, что ты показал мне, как нужно любить свою родственную душу, нашу маму, до последней секунды. Ты — моя душа. Пусть тебе будет хорошо каждое мгновение в ангельском мире, ты этого достоин», — написала она.

Чем сейчас занимается Сидоренко

Оксана Сидоренко живет в итальянской Тоскане. Ее семья купила там дом в начале 2021 года.

Сидоренко продолжает заниматься спортом и саморазвитием — она создала проект «Дыхание жизни» — духовный ретрит, который проводит в Тоскане.

Недавно артистка также возобновила творческую деятельность. В скором времени выйдет драма «Меняя жизни» с ее участием.

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