Джастин Бибер станет отцом Джастин Бибер и его супруга Хейли ждут первенца

Фото: IMAGO/Global Look Press

Джастин и Хейли Бибер

Американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут первенца. Хейли опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадры, на которых демонстрирует округлившийся живот.

Фотосессия стала частью церемонии по обновлению свадебных клятв между супругами. Модель надела облегающее белое кружевное платье в пол от Saint Laurent. Ее голову покрывала импровизированная фата из такого же материала. Джастин же остался верен своему спортивному стилю и дополнил образ бейсболкой. Всего за 15 часов публикация набрала почти 9 млн лайков.

Информация о беременности не стала новостью для поклонников пары. В последнее время Хейли предпочитала носить мешковатую одежду, которая скрывала ее тело, фанатам обладающей стройной фигурой модели это показалось подозрительным. Несмотря на это, в Сети то и дело появлялись данные о кризисе в отношениях между супругами и возможном скором разводе.

Масла в огонь подлил отец Хейли — американский актер Стивен Болдуин, который в марте призвал помолиться за его дочь и ее супруга Джастина Бибера, чтобы те «обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу». Комментаторы с воодушевлением отнеслись к просьбе Болдуина и пообещали, что выполнят его наказ.