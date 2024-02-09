«Джастин навязчив»: СМИ узнали о возможном разводе Биберов In Touch: Джастин и Хейли Бибер находятся на грани развода

Фото: Ellentube/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Бибер

Канадский певец Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Бибер находятся на грани развода, пишет портал In Touch со ссылкой на источник. Отмечается, что 27-летняя модель «достигла критической точки» и готова положить браку конец.

Джастин навязчив и очень полагается на нее в плане своего эмоционального и психологического благополучия. Бывают моменты, когда Хейли просто хочет покончить с этим, чтобы снова побыть одной, — рассказал собеседник издания.

По словам источника, у пары «было много взлетов и падений», спровоцированных ссорами. В частности, молодые люди спорили из-за старой любви, а также по вопросу, когда следует заводить детей. Друзья удивлены, что они продержались так долго, добавил анонимный собеседник журналистов.

Джастин Бибер женился на дочери актера Стивена Болдуина в 2018 году. До этого они встречались с 2015 по 2016 год, а затем снова сошлись спустя пару лет.

Ранее супруга американского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит заявила, что рассталась с мужем семь лет назад, но предпочла не говорить об этом поклонникам. Актриса призналась: официально они все еще женаты, но «пытаются выяснить», что происходит с их отношениями. Звездную пару считали одной из самых крепких в Голливуде.