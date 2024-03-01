Отец Хейли Бибер призвал молиться за его дочь на фоне слухов о разводе

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Хейли и Джастин Бибер

Стивен Болдуин, отец американской модели Хейли Бибер, обеспокоил поклонников своей новой публикацией в Instagram (деятельность в РФ запрещена), призвав помолиться за его дочь и ее супруга Джастина Бибера. Пост появился в его соцсетях на фоне слухов о скором разводе знаменитой пары. Как написал Болдуин, он хочет, чтобы его дочь с супругом «обрели мудрость и приблизились к Богу».

Христиане, пожалуйста, когда вы думаете о Джастине и Хейли, найдите минутку и вознесите небольшую молитву, чтобы они обрели мудрость, защиту и приблизились к Господу, — говорится в публикации.

Вместе с тем Болдуин разместил видео с Джастином Бибером. На нем музыкант играет на гитаре и исполняет песню. Поклонники с воодушевлением отнеслись к просьбе Болдуина и пообещали, что выполнят его наказ.

Ранее ряд изданий сообщили, что канадский певец Джастин Бибер и его супруга модель Хейли Бибер находятся на грани развода. По данным СМИ, 27-летняя модель «достигла критической точки» и готова положить браку конец. Источники при этом отмечают, что у пары «было много взлетов и падений», спровоцированных ссорами. В частности, молодые люди спорили из-за старой любви, а также по вопросу, когда следует заводить детей.