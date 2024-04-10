Последние новости о смерти певца Евгения Кунгурова: слова отца о трагедии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Евгений Кунгуров

Заслуженный артист России, звезда шоу «Голос» и «Один в один!» Евгений Кунгуров скончался 8 апреля. Что рассказал отец покойного о его состоянии незадолго до гибели, какие известны последние новости о случившемся на сегодня, 10 апреля?

Вечером 8 апреля у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Евгения Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой. По информации РИА Новости, на руках артиста обнаружены порезы. Кроме того, на его теле зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты.

Что рассказал отец Кунгурова о состоянии певца перед смертью

Отец Евгения Кунгурова Виктор рассказал, что перед смертью его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, а другое заболевание нервного характера.

«В последнее время сын очень сильно болел. Поэтому и не выдержал. Он болел не физически. Нет, там раздвоения не было, там был другой диагноз, нервная болезнь. И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — сообщил мужчина.

По словам отца артиста, от сына он слышал жалобы, что его голова была «где-то там».

«Он двигался. Но говорил: „У меня голова где-то там...“. Болезнь такая непонятная. Внешне она никак не проявляется. Внешне здоровый, хороший, симпатичный парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри, как он ощущал, будто тянулись ему прямо к горлу», — отметил отец погибшего.

Виктор Кунгуров признался, что узнал о смерти сына по телефону.

Правда ли, что Кунгуров лежал в психиатрической клинике

В 2023 году оперный певец трижды попадал в психиатрическую клинику, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, у артиста диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.

«Артист жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. После выписки бросил таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам. В целом душевные проблемы начались еще 10 лет назад с депрессии. Все усугубил алкоголь. В 2015-м Кунгуров решился и пошёл к психиатру. Тот назначил препараты. Но принимал их артист недолго», — говорится в сообщении канала.

По данным Mash, состояние Кунгурова осложнялось проблемами со здоровьем — певец наблюдался у онколога.

Что о состоянии Кунгурова рассказала поэтесса Маругова

Поэтесса Татьяна Маругова считает, что на здоровье оперного певца негативно сказались походы к остеопату. По ее словам, после сеансов терапии Кунгуров «погружался в очень странное состояние».

«В какой-то момент, а этот момент мы, православные, называем искушением, Жене посоветовали обратиться к остеопату. Я надеюсь, номер этого остеопата найдут в Женином телефоне. Этот остеопат творил какие-то манипуляции с его телом, от которых он погружался в очень странное состояние, об этом он лично говорил своему другу: «Со мной что-то сделали... Я не могу с этим справиться, я знаю, что надо в церковь, но не могу, это „что-то“ мне мешает внутри», — заявила Маругова MK.RU.

Поэтесса также сообщила, что Кунгуров обращался к гипнологу и психологу. По словам Татьяны Маруговой, у артиста была сенестопатия.

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