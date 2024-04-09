«Жаловался на раздвоение личности»: тайна смерти певца Евгения Кунгурова

Фото: Осокин Евгений/ТАСС

Евгений Кунгуров на телепроекте «Один в один!»

Звезда шоу «Голос» и «Один в один!» Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве, сообщает ряд СМИ. Что известно о смерти артиста, какие у него были проблемы со здоровьем, почему он попал в психбольницу?

Что известно о самоубийстве певца Евгения Кунгурова

Вечером 8 апреля у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело заслуженного артиста России, оперного певца, звезды шоу «Голос» и «Один в один!» Евгения Кунгурова, сообщал ряд СМИ. По предварительным данным, певец покончил с собой. Как оповещали источники, Кунгуров незадолго до гибели написал сообщение жене, что она найдет его мертвым в ванной.

«Жена артиста сейчас не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе», — отмечалось в публикации Telegram-канала Mash.

Кроме того, супруга артиста вызвала на место и полицию, когда Кунгуров перестал отвечать на звонки.

«После этого [сообщения супруге] заслуженный артист РФ перестал отвечать на звонки. Взволнованная жена сразу же вызвала на место спасателей и полицию, прибывшие сотрудники нашли тело артиста у дома», — сообщал Telegram-канал Mash, который также опубликовал кадры с места обнаружения трупа Кунгурова.

По информации РИА Новости, на руках певца обнаружены порезы. Кроме того, на теле исполнителя зафиксировали травмы, характерные для падения с высоты.

«На руках Кунгурова обнаружены ссадины, предположительно, порезы. А на теле травмы, характерные при падении с высоты», — сказал агентству информированный источник.

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва» Евгений Кунгуров

Чем страдал Кунгуров перед смертью

Как пишет Mash, в 2023 году оперный певец трижды попадал в психиатрическую клинику. У Кунгурова диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию, уточняет источник.

«Артист жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию. После выписки бросил таблетки и обратился к гипнологам и остеопатам», — подчеркивается в публикации Telegram-канала.

Согласно данным ресурса, проблемы такого характера начались у звезды шоу «Голос» 10 лет назад, когда он страдал депрессией. Mash отмечает, что ситуацию усугубило употребление алкоголя.

«В 2015-м Кунгуров решился и пошел к психиатру. Тот назначил препараты. Но принимал их артист недолго. Психические расстройства осложнялись проблемами со здоровьем. Певец наблюдался у онколога», — пишет Telegram-канал.

Наличие психического заболевания у Кунгурова подтверждает и источник MK.RU. По данным издания, накануне самоубийства артист переписывался с медиком, который наблюдал его в связи с недугом. Певец высказывал опасения в связи со своим состоянием. Врач предложил госпитализацию, однако Кунгуров отказался.

«Кунгуров мучился тяжелым заболеванием несколько лет, неоднократно проходил лечение в специализированной клинике, но результата это не принесло», — сообщает источник.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Кунгуров

Что известно о личной жизни Кунгурова

Mash пишет, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По информации Telegram-канала, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Также источник сообщает, что в 2016 году Кунгуров ушел от первой жены Натальи Троицкой, детей у пары не было. У певца есть сын и дочь от второго брака с Ириной.

«Пару лет назад Кунгуров в одной из ТВ-передач рассказал, как изменилась его жизнь с приходом популярности. Первые корпоративы, большие гонорары. На подобных выступлениях, по словам певца, он пристрастился к алкоголю», — отмечается в публикации Mash.

Чем знаменит Кунгуров

Будущий артист родился 18 июля 1983 года в городе Заречном Свердловской области. В 2022 году Кунгуров стал постоянным солистом Калининградского музыкального театра, а в январе 2023-го получил благодарственное письмо президента России за активное участие в общественно-политической жизни общества и особый вклад. Певец является заслуженным артистом РФ.

Кунгуров прославился на всю страну после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале. Его наставником был Александр Градский. Тогда победила Дина Гарипова.

Позже артист проявил себя в программе «Один в один!», воплотив образы Дмитрия Хворостовского, Эдуарда Хиля, Александра Буйнова, Сергея Жукова, Надежды Бабкиной, Муслима Магомаева, Александра Розенбаума, Фрэнка Синатры, Федора Шаляпина, Джо Дассена, Андреа Бочелли.

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