Крым, съемки в Турции, тайное замужество: как живет Александра Никифорова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александра Никифорова в роли дочери Луизы в спектакле по одноименному рассказу Дэймона Раньона «Леди на день»

Актриса Александра Никифорова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Никифорова

Александра Никифорова родилась 16 февраля 1993 года в Севастополе.

Ее тетя — актриса театра Черноморского флота. Она была для Никифоровой образцом. Со школьного возраста девочка уже играла в театре, в 2008–2010 годах работала в севастопольском ТЮЗе.

Во время учебы в 11-м классе Никифорова получила приглашение от петербуржского университета на участие в конкурсе «Ум + красота = студент». Она выиграла конкурс, призом было обучение в университете на любом факультете. Никифорова выбрала кафедру актерского мастерства, но спустя год перевелась на отделение лингвистики.

«Бесконечные метания — а мое ли это, может быть, я занимаю чье-то место? И мне захотелось попробовать что-то другое», — объясняла актриса.

Через полгода Никифорова бросила учебу. Позже она поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Но и этот вуз не окончила, поскольку на третьем курсе родила дочь и взяла академический отпуск.

Затем Никифорова вместе с мужем переехала в Москву и перевелась в Щепкинское театральное училище.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Никифорова в роли дочери Луизы в спектакле по одноименному рассказу Дэймона Раньона «Леди на день»

Артистка снималась в картинах «Трое с площади Карронад», «Одна семья», «Ленинград 46», «Отпуск по ранению», «Анна-детективъ», «Кумир», «Знаки судьбы», «Тайны госпожи Кирсановой», «Султан моего сердца», «Оборванная мелодия», «Прыжок богомола», «Давай найдем друг друга», «Закон бумеранга», «Доктор Краснов» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Никифоровой

Первым мужем Александры Никифоровой был режиссер Евгений Семенов. Они поженились во время работы над фильмом «Анна-детективъ». В 2015 году у пары родилась дочь Анна.

В 2017 году стало известно о разводе Никифоровой и Семенова. По словам режиссера, Никифорова потребовала от него заключить брачный договор, согласно которому все заработанные ими средства будут только ее.

«Каждый день об этом напоминала. В какой-то момент я понял, что это все похоже на мошенничество, но старался спасти семью до последнего. В начале 2017 года я застал ее с любовником-коллегой. И ушел», — утверждал деятель искусств.

Также Семенов рассказывал, что у артистки нет времени заниматься дочкой, поэтому она осталась с ним. Спустя время Никифорова сообщила, что хочет свозить наследницу в свой родной Севастополь.

Вскоре Семенов заявил, что ему не дают видеть дочь. Он подал в суд с требованием вернуть ему наследницу, но опека встала на сторону актрисы.

В ходе скандала режиссер также обвинил экс-жену в том, что она якобы раньше снималась в порнографических фильмах, в чем сама ему признавалась.

В 2018 году Никифорова снялась в русско-турецком сериале «Султан моего сердца». После работы в Турции в СМИ появились слухи о романе актрисы с исполнителем главной роли Али Эрсаном Дуру. Слухи укрепились, когда артист приехал в гости к Никифоровой в Москву. Однако актриса утверждала, что их с коллегой связывают исключительно дружеские отношения.

В 2023 году Никифорова сообщила о беременности, а также удивила поклонников новостью о том, что у нее есть супруг.

«Решила выходить из сумрака. Шила в мешке не утаишь, особенно когда оно такое круглое. У меня счастливая глуповатая улыбка, любимый муж, тяжелый тугой живот и +13 кг. И огромная благодарность за все это», — написала она.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Александра Никифорова

Никифорова опубликовала фото с мужем в микроблоге, но из-за ракурса съемки рассмотреть мужчину подписчикам не удалось. Его имя актриса решила оставить в тайне.

В сентябре 2023 года она родила сына Федора.

Чем сейчас занимается Никифорова

Александра Никифорова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в картине «Командир». В скором времени также должны выйти сериалы «Стюардесса» и «Затаив дыхание» с ее участием.

«Я, конечно, не считаю себя москвичкой и никогда ею не буду. Я родилась и воспитана в Севастополе, и в Москве мне очень не хватает крымского простора, его свежести. Когда тебе плохо и грустно, там есть возможность прийти на берег моря, которое всегда успокоит. Но в Москве есть свои прекрасные моменты, которые недоступны в других регионах. Как мне кажется, один из залогов счастья в жизни человека — его гибкость», — говорила недавно Никифорова.

Читайте также:

Смерть жены, поддержка СВО, сын в США: где сейчас актер Сергей Газаров

Отъезд из России, смерть отца, ребенок: где сейчас актриса Оксана Сидоренко

Разрыв с Низовской и брак с Куликовой: как живет актер Виталий Кудрявцев