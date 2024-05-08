У бывшего мужа Волочковой родился шестой ребенок Телеведущая Елена Николаева родила экс-мужу Волочковой Игорю Вдовину сына

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Николаева и Игорь Вдовин

Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой предприниматель Игорь Вдовин стал отцом в шестой раз. 38-летняя телеведущая канала «Россия 1» Елена Николаева родила ему сына, о чем сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Это уже второй ребенок пары. У Вдовина есть трое старших детей от первого брака и 18-летняя дочь Ариадна от Волочковой.

Поймался. Который пихался. Сегодня ровно в 10 утра я второй раз стала мамой. Такой малюсенький и совсем другой мальчишка. Пока даже не представляем, как назовем. Будем смотреть и знакомиться. Но аппетит, как и у Александра [старшего сына телеведущей] — отменный. С первых минут разобрался что нужно делать. И сразу давай мурлыкать — мальчишки. Первые фразы врачей — блондинчик! Настоящий чистый блондинчик, — написала в блоге Николаева.

Ранее Николаева опубликовала в блоге снимок, где предстала перед подписчиками в откровенном образе в спальне. Жена экс-супруга балерины Анастасии Волочковой решила попозировать в полупрозрачном ажурном платье. Она сообщила, что иногда забывает о своем животе.

До этого Николаева призналась, что ждет второго ребенка от Вдовина. В социальной сети женщина разместила фото с округлившимся животом и написала, что ей нравится быть беременной. При этом она пожаловалась на сонливость, раздражительность и притупление работоспособности в первые месяцы этого состояния.