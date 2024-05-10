«Они все израильтяне»: посол высказалась о Пугачевой и артистах из России Посол Израиля: Пугачева и другие артисты из РФ успешно интегрировались в стране

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева и другие уехавшие в Израиль российские звезды успешно интегрировались в стране, заявила израильский посол в РФ Симона Гальперин. По ее словам, которые приводит ТАСС, Примадонну уже считают израильтянкой. Она добавила, что покинувшие РФ артисты и люди из других сфер не испытывают никаких проблем.

К сожалению, я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни, не скажу с детства, потому что я тоже уже не такая молодая. <...> Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре, — сказала Гальперин.

Ранее сообщалось, что родственники Пугачевой лишили племянника квартиры, которую ему подарила артистка. По некоторым данным, у семьи накопились большие долги. Так, у супруги племянника певицы заблокировали счета, и она начала брать микрозаймы. Ее задолженность составляет более 1 млн рублей. После отъезда Примадонны из России в Москве остались только ее некоторые родственники, поскольку семья старшей дочери Кристины Орбакайте переехала за границу.

Также появилась информация, что Орбакайте планирует продать особняк, который ей подарила Пугачева. За трехэтажный дом на территории Истринского водохранилища она рассчитывает выручить 125 млн рублей. Площадь особняка составляет 760 квадратных метров, в нем есть пять спален, гостиная с камином, кинотеатр, хаммам и бассейн.