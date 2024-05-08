Орбакайте намерена продать особняк Пугачевой Super: Орбакайте хочет продать подаренный Пугачевой особняк за 125 млн рублей

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Российская певица Кристина Орбакайте планирует продать особняк, который ей подарила народная артистка России Алла Пугачева, сообщает Telegram-канал Super. За трехэтажный дом на территории Истринского водохранилища она рассчитывает выручить 125 млн рублей.

По данным канала, площадь особняка составляет 760 квадратных метров. В нем пять спален, гостиная с камином, бассейн, хаммам и кинотеатр. На территории есть свой выход к воде, спортивная и детская площадки и домик для персонала.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о согласии певицы Кристины Орбакайте бесплатно выступить в Кремлевском дворце, где 1 июня пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей. По его информации, переговоры об этом велись на протяжении нескольких месяцев. Как уточняет канал, артистка готова спеть песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет», на сцену она выйдет предпоследней.

Однако пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский опроверг эти сообщения. По его словам, на данный момент в составе артистов, который запланирован в этой программе, ее имени нет.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев считает, что Кристине Орбакайте нужно понизить прайс и делать скидки, чтобы снова начать выступать в России. Он оценил шансы артистки возобновить творческую деятельность в России как 50/50.