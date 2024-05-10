Связь с Украиной, смена фамилии, похудение: как живет актриса Юлия Сулес

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юлия Сулес

Актриса Юлия Сулес обрела известность благодаря ролям тети Тамары в сериале «Восьмидесятые» и жены Сергея Белякова в шоу «Наша Russia». Как сейчас складывается карьера артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Юлия Сулес

Юлия Сулес родилась 10 марта 1972 года в Москве. Артистка имеет украинские корни — ее бабушка и дедушка по отцовской линии переехали из Киева в Россию во время массового голода в 1930-е годы.

Сулес после окончания школы работала в Театре киноактера уборщицей, затем кассиром и администратором. В 22 года поступила в Московский актерско-педагогический колледж, затем окончила ГИТИС и получила работу в Русском духовном театре «Глас». Сниматься в кино Юлия Сулес начала как актриса массовки. Затем появилась в роли тети главного героя Вани Тамары Смирновой в сериале «Восьмидесятые», который пользовался популярностью среди зрителей.

Также актриса известна зрителю по роли матери жениха в фильме «Горько» и съемкам в шоу «Наша Russia», где играла роль жены жителя Таганрога Сергея Белякова. Позднее она снималась в лентах «Тихий Дон», «СеняФедя», «Одесский пароход», «Тайный Санта» и других.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Актеры Ян Цапник и Юлия Сулес во время съемок сериала «Стерва»

Что известно о личной жизни Юлии Сулес

Юлия Сулес более 25 лет состоит в браке с писателем и сценаристом Евгением Сулес. Они познакомились во время учебы в актерско-педагогическом колледже. Актриса старше мужа на пять лет. Пара воспитывает дочь Варвару.

Артистка носит фамилию супруга. По словам Сулес, среди актеров не принято менять фамилию, однако ее родители настояли на этом.

«Моя девичья фамилия — Стадник. Наши родственники — выходцы из-под Киева. Сулес — это фамилия матери моего мужа, родившейся в немецком концлагере в Прибалтике. Я не собиралась менять [фамилию], но однажды моя мама сказала: „Нехорошо! Супруг все-таки, вы повенчаны“. А тут еще и папа, никогда не имевший привычки лезть не в свое дело, неожиданно произнес: „Наша фамилия еще никому ничего хорошего не принесла“. Сказал как отрезал», — рассказала она «Вокруг.тв».

Что Юлия Сулес говорит о своем образе

Юлия Сулес призналась, что стала заложницей образа своих героинь. По словам артистки, несколько лет назад она сбросила 25 килограммов, после чего лишилась предложений в кино.

«И меня отказались снимать сразу в нескольких проектах. Кино — это фактура, полнота отличает меня от других. Для жизни, конечно, это не здорово, но как только я снова набрала вес, меня опять начали приглашать в кино. Так что теперь я сто раз подумаю, прежде чем так кардинально меняться», — поделилась она.

Также артистка жаловалась, что режиссеры воспринимают ее как комедийную артистку. Но, как уточнила Сулес, она может играть в любом жанре.

Чем сейчас занимается Юлия Сулес

Юлия Сулес в настоящее время продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ней на экраны вышли картины «Новогодний шеф», «Как друзья Захара женили», «Загадай любовь», «Госпожа» и «Торги».

В 2024 году Юлия Сулес появится на экране в фильмах «Зять» и «Мое собачье дело». Также она снимается для сериала «Скрытые мотивы» и играет в театральных постановках.

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